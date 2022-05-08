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Определился чемпион мира по версии WBA

Определился чемпион мира по версии WBA Российский боец Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.
Индивидуальные
8 мая 2022 г. 09:12
Определился чемпион мира по версии WBA

Российский боец Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.

Как передает Report, в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей - 115:113, 115:113, 115:113.

Бивол по решению WBA вышел на ринг без флага России и национальной символики, гимн страны также не исполнялся. Он в девятый раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. Спортсмен из Санкт-Петербурга уже в седьмом бою в карьере завоевал временный титул чемпиона мира WBA благодаря победе над доминиканцем Феликсом Валерой в 2016 году. Защитив пояс в поединке с новозеландцем Робертом Берриджем, Бивол был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе после завершения карьеры, владевшего на тот момент поясом американца Андре Уорда и отказа шведа Баду Джека.

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