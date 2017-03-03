Определился чемпион мира по шахматам среди женщин

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Определился победитель прошедшего в Тегеране чемпионата мира по шахматам среди женщин.

Как передает Report, китайский гроссмейстер Тань Чжунъи завоевала золотую медаль.

В финале она обыграла украинскую шахматистку Анну Музычук. В 4 партиях в решающей встрече счет был равным – 2:2. Тань Чжунъи превзошла соперницу во время тай-брейка (1,5:0,5).

Чтобы удержать чемпионский титул Тань Чжунъи придется встретиться с другой китайской шахматисткой, победительницей Гран-при Сзуй Венсзюн. Встреча пройдет в 2018 году в российском Ханты-Мансийске.