Определилось время Гран-при по парадзюдо в Баку

Международная ассоциация спортсменов с нарушениями зрения опубликовала обновленный календарь соревнований.

Международная ассоциация спортсменов с нарушениями зрения опубликовала обновленный календарь соревнований.

Как сообщили Report в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана, в этом году с 20 по 28 мая в Баку пройдет Гран-при по парадзюдо и международный учебно-тренировочный сбор.

“IBSA Judo Grand Prix Baku 2021” по парадзюдо состоится 24-25 мая и станет последним квалификационным соревнованием перед летними Паралимпийскими играми в Токио-2020.

Окончательное решение о проведении соревнований, запланированных на май текущего года, будет принято в апреле в зависимости от карантинного режима в стране.