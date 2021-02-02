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Определилось время Гран-при по парадзюдо в Баку

Определилось время Гран-при по парадзюдо в Баку Международная ассоциация спортсменов с нарушениями зрения опубликовала обновленный календарь соревнований.
Индивидуальные
2 февраля 2021 г. 17:35
Определилось время Гран-при по парадзюдо в Баку

Международная ассоциация спортсменов с нарушениями зрения опубликовала обновленный календарь соревнований.

Как сообщили Report в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана, в этом году с 20 по 28 мая в Баку пройдет Гран-при по парадзюдо и международный учебно-тренировочный сбор.

“IBSA Judo Grand Prix Baku 2021” по парадзюдо состоится 24-25 мая и станет последним квалификационным соревнованием перед летними Паралимпийскими играми в Токио-2020.

Окончательное решение о проведении соревнований, запланированных на май текущего года, будет принято в апреле в зависимости от карантинного режима в стране.

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