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    Определилось имя второго зарубежного исполнителя, который выступит с концертной программой на Гран-при Азербайджана

    Британская певица выступит 29 апреля в Baku Crystall Hall

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Определилось имя второго зарубежного исполнителя, который выступит с концертной программой на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское кольцо, это - двукратный лауреат премии "Brit Awards" Дуа Липа.

    Британская певица косовского происхождения выступит 29 апреля с шоу в Baku Crystall Hall.

    Отметим, что 27 апреля здесь же состоится выступление известной британской группы "Jamiroquai". 

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