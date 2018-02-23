Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Определилось имя второго зарубежного исполнителя, который выступит с концертной программой на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское кольцо, это - двукратный лауреат премии "Brit Awards" Дуа Липа.

Британская певица косовского происхождения выступит 29 апреля с шоу в Baku Crystall Hall.

Отметим, что 27 апреля здесь же состоится выступление известной британской группы "Jamiroquai".