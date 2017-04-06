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    Определилась страна-организатор V Игр исламской солидарности

    Решение об этом принято в Баку© Report.az

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Определилась страна, которая примет V Игры исламской солидарности. Как сообщает Report, решение об этом было принято на приступившем к работе в Баку заседании исполнительного комитета Спортивной федерации исламской солидарности.

    Участники конгресса приняли решение об организации следующих игр в 2021 году в турецком Стамбуле. В связи с этим в Азербайджан прибыл министр спорта страны Акиф Чагатай Кылындж.

    Официальное сообщение о месте проведения будущих игр будет дано на пресс-конференции. На встрече с журналистами примут участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, его турецкий коллега Акиф Чагатай Кылындж и президент Спортивной федерации исламской солидарности саудовский принц Абдулл бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд.

    Отметим, что IV Игры исламской солидарности состоятся 12-22 мая в Баку.

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