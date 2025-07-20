Определились знаменосцы Азербайджана на EYOF Скопье-2025

Определились знаменосцы Азербайджана на XVIII Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Определились знаменосцы Азербайджана на XVIII Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Как сообщает Report , что на церемонии открытия, которая состоится 20 июля в Спортивном центре Яна Санданского в столице Северной Македонии Скопье, азербайджанский флаг будут нести дзюдоист Зейд Алескеров (-60 кг) и тхэквондистка Хумай Дадашова (49 кг).

Зейд является чемпионом Европы и трехкратным победителем Кубка Европы среди юниоров, а Хумай - двукратной победительницей открытого чемпионата Турции по тхэквондо.

Отметим, что нынешний фестиваль, который пройдет 20-26 июля, в отличие от предыдущих, будет проводиться в двух странах - в Северной Македонии (Скопье и Куманово) и Хорватии (Осиек).

На фестивале Азербайджан в 10 видах спорта будет представлен 52 спортсменами (28 юношей, 24 девушки).