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Определились знаменосцы Азербайджана на церемонии закрытия Паралимпиады-2024

Определились знаменосцы Азербайджана на церемонии закрытия Паралимпиады-2024 Определены знаменосцы азербайджанской сборной на церемонии закрытия Летних Паралимпийских игр в Париже.
Индивидуальные
8 сентября 2024 г. 14:07
Определились знаменосцы Азербайджана на церемонии закрытия Паралимпиады-2024

Определены знаменосцы азербайджанской сборной на церемонии закрытия Летних Паралимпийских игр в Париже.

Как передает Report, знаменосцами азербайджанской делегации на мероприятии станут пларалимпийские чемпионы Сеид Наджафзаде и Ламия Велиева.

Церемония закрытия Паралимпиады начнется сегодня вечером в 22:30 по бакинскому времени на стадионе "Стад де Франс".

Отметим, что нашу страну на соревнованиях представляли 19 спортсменов в 7 видах спорта. Сборная Азербайджана завершила участие в Паралимпийских играх 2024 года с 11 медалями, из которых 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых.

Имамеддин Халилов (паратаэквондо, 70 кг), Саид Наджафзаде и Орхан Асланов (оба прыжки в длину, категории Т12 и Т13 соответственно) взяли золотые медали, Ламия Велиева, установив мировой рекорд, взяла золото в беге на 100 метров и серебро - на 400 метров, Раман Салей - серебро (плавание на 100 м на спине) и две бронзы (100 м вольным стилем и баттерфляем), а Сабир Зейналов (паратхэквондо, 58 кг), Вели Исрафилов (плавание на 100 метров брассом) и Ильхам Закиев (парадзюдо, +90 кг) стали бронзовыми призерами.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Bağlanış mərasimində Azərbaycan bayrağını daşıyacaq idmançılar müəyyənləşib

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