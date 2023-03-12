Определились все медалисты Кубка мира по спортивной гимнастике

В Национальной арене гимнастики завершился Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку.

В Национальной арене гимнастики завершился Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку.

Как передает Report, команда Азербайджана была представлена в двух финалах. В вольных упражнениях выступила Назинин Теймурова, вышедшая в финал с пятого места в квалификации. Она получила в финале оценку 9.966 и стала восьмой.

В финале на перекладине выступил Иван Тихонов, оказавшийся шестым в квалификации. В финале он удостоился оценки 12.200 и занял восьмую строчку.

Напомним, что днем ранее золотую медаль на кольцах завоевал Никита Симонов.

Команды из тринадцати стран выиграли медаль в заключительный день Кубка мира.

Так, на высшую ступень пьедестала почета в опорном прыжке поднялся Карлос Эдриэль Юло (Филиппины), на втором месте Гарри Хепворт (Великобритания), третью позицию занял Вай Хунг Шек (Гонконг).

В упражнениях на бревне золотую медаль завоевала Джорджия Вилла (Италия), "серебро" у Марин Бойер (Франции), бронзовую медаль завоевала Анна Лащевская (Украина).

В упражнениях на гимнастическом коне первое место занял Нариман Курбанов (Казахстан), на втором месте Рис МакКленаган (Ирландия), на третьем месте - Матвей Петров (Албания).

В вольных упражнениях золотую медаль завоевала Марин Бойер (Франция), "серебро" у Арианны Беларделли (Италия), бронзовую медаль завоевала Севги Кайисоглу (Турция).

В упражнениях на перекладине первое место занял Александр Мякинин (Израиль), на втором месте – Кадзуки Мацуми (Япония), на третьей позиции Тин Србич (Хорватия).

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике прошел 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях приняли участие 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.