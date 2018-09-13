Определились составы сборных Азербайджана по борьбе, которые представят страну в турнире Гран-при

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны составы сборных Азербайджана, которые будут участвовать на предстоящем в Минске турнире Гран-при, посвященном трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Медведю.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Федерации борьбы Азербайджана, на традиционном соревновании свои силы испытают женщины-борцы и спортсмены по вольной борьбе.

В Минске нашу страну представят 11 борцов.

По руководством главного тренера Фирдовси Умудова и тренеров Залимхана Гусейнова и Арифа Абдуллаева на ринг выйдут борцы - Георгий Эдишерашвили (57 кг), Мирджалал Гасанзаде (61 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Агагусейн Мустафаев (70 кг), Джошгун Азимов (74 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Александр Гостиев, Мурад Сулейманов (оба 86 кг), Шариф Шарифов (92 кг), Асланбек Алборов (97 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг).

В турнире будут вести бороться 8 членов женской сборной Азербайджана, отправившихся несколько дней назад на учебно-тренировочные сборы в Беларусь. Под руководством главного тренера Аслана Агаева и тренера Ровшана Умудова на соревнования отправятся Тюркян Насирова (50 кг), Анжела Дороган (53 кг), Алена Колесник (57 кг), Татьяна Омельченко (59 кг), Эльмира Гамбарова (62 кг), Ирина Нетреба (65 кг), Элис Манолова (68 кг) и Сабира Алиева (76 кг).

Азербайджан на соревновании будет представлять судья международной категории Эльман Исмаилов.

Отметим, что турнир в Минске будет организован 14-16 сентября.