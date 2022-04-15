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Определились соперники Шахрияра Мамедъярова в турнире Карлсена

Определились соперники Шахрияра Мамедъярова в турнире Карлсена Объявлены участники первого этапа онлайн-серии "Champions Chess Tour", организованной норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
15 апреля 2022 г. 15:25
Определились соперники Шахрияра Мамедъярова в турнире Карлсена

Объявлены участники первого этапа онлайн-серии "Champions Chess Tour", организованной норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров числится среди восьми гроссмейстеров, которые примут участие в турнире Oslo Esports Cup.

Наряду с Мамедъяровым и Карлсеном в турнире будут состязаться Аниш Гири, Йорден ван Форрест (оба - Нидерланды), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Ле Куанг Льем (Китай), Рамешбабу Прагнанандха (Индия) и Эрик Хансен (Канада).

Призовой фонд Oslo Esports Cup, который стартует 22 апреля, составляет 210 тысяч долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarovun Karlsenin turnirində rəqibləri müəyyənləşib

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