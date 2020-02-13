Определились соперники наших борцов вольного стиля

В итальянской столице Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе.
Как передает Report, завтра вступят в борьбу за медали борцы вольного стиля.
Сегодня состоялась жеребьевка, по результатам которой стали известны соперники наших атлетов.
57 кг
1/8 финала. Афган Хашалов - Валентин Дамур (Франция)
61 кг
1/4 финала. Интигам Везирзаде - Хамза Алака (Турция)
65 кг
1/8 финала. Али Рагимзаде - Владимир Хинджегашвили (Грузия)
70 кг
Классификация. Агагусейн Мустафаев - Геворк Мхеян (Армения)
74 кг
Классификация. Гаджимурад Гаджиев - Патрик Криштоф Олейжин (Польша)
79 кг
Классификация. Джабраил Гасанов - Ника Кентчадзе (Грузия)
86 кг
Классификация. Абубакар Абакаров - Иварс Самусонокс (Латвия)
92 кг
Классификация: Асланбек Алборов - Бендегуз Тот (Венгрия)
97 кг
1/8 финала: Нурмагамед Гаджиев - Павел Олейник (Венгрия)
125 кг
Классификация: Джамаладдин Мухаммедов - Эльхад Хукич (Босния и Герцеговина)