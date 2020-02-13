Определились соперники наших борцов вольного стиля

Определились соперники наших борцов вольного стиля

13 февраля, 2020 21:58

https://report.az/storage/news/f1bb9194d61f2dadb8ec89e299c1f9a6/5c1b0d48-531b-4b5f-a9cd-d4952bfd0345_292.jpg В итальянской столице Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе. Как передает Report, завтра вступят в борьбу за медали борцы вольного стиля. Сегодня состоялась жеребьевка, по результатам которой стали известны соперники наших атлетов. 57 кг 1/8 финала. Афган Хашалов - Валентин Дамур (Франция) 61 кг 1/4 финала. Интигам Везирзаде - Хамза Алака (Турция) 65 кг 1/8 финала. Али Рагимзаде - Владимир Хинджегашвили (Грузия) 70 кг Классификация. Агагусейн Мустафаев - Геворк Мхеян (Армения) 74 кг Классификация. Гаджимурад Гаджиев - Патрик Криштоф Олейжин (Польша) 79 кг Классификация. Джабраил Гасанов - Ника Кентчадзе (Грузия) 86 кг Классификация. Абубакар Абакаров - Иварс Самусонокс (Латвия) 92 кг Классификация: Асланбек Алборов - Бендегуз Тот (Венгрия) 97 кг 1/8 финала: Нурмагамед Гаджиев - Павел Олейник (Венгрия) 125 кг Классификация: Джамаладдин Мухаммедов - Эльхад Хукич (Босния и Герцеговина)

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