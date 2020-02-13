 Наверх

Определились соперники наших борцов вольного стиля

Определились соперники наших борцов вольного стиля

В итальянской столице Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает Report, завтра вступят в борьбу за медали борцы вольного стиля.

Сегодня состоялась жеребьевка, по результатам которой стали известны соперники наших атлетов.

57 кг

1/8 финала. Афган Хашалов - Валентин Дамур (Франция)

61 кг

1/4 финала. Интигам Везирзаде - Хамза Алака (Турция)

65 кг

1/8 финала. Али Рагимзаде - Владимир Хинджегашвили (Грузия)

70 кг

Классификация. Агагусейн Мустафаев - Геворк Мхеян (Армения)

74 кг

Классификация. Гаджимурад Гаджиев - Патрик Криштоф Олейжин (Польша)

79 кг

Классификация. Джабраил Гасанов - Ника Кентчадзе (Грузия)

86 кг

Классификация. Абубакар Абакаров - Иварс Самусонокс (Латвия)

92 кг

Классификация: Асланбек Алборов - Бендегуз Тот (Венгрия)

97 кг

1/8 финала: Нурмагамед Гаджиев - Павел Олейник (Венгрия)

125 кг

Классификация: Джамаладдин Мухаммедов - Эльхад Хукич (Босния и Герцеговина)

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!