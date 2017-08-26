Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Определились соперники двух азербайджанских боксеров на чемпионате мира, который проходит в немецком Гамбурге.

Как сообщает Report, в 1/8 финала Лорензо Сотомайор (64 кг) померится силами с Эсламом Мухамедом (Египет).

Имя соперника олимпийского призера определилось в первый день соревнования. Мухамед в 1/16 финала одолел Нурлана Кобашева (Кыргызстан) со счетом 3:2 и вышел в очередной этап, где встретился с Сотомайором. Освобожденный от первого этапа азербайджанский боксер выйдет на ринг 27 августа.

Кямран Шахсуварлы (75 кг) в 1/8 финала встретится с Маком Ван дер Пасом (Голландия). Имя серебряного призера чемпионата Европы стало известно после 1/16 финала, где голландец со счетом 3:2 нейтрализовал Лестера Мартинеза (Гватемала) и получил право на встречу с освобожденным от первого этапа азербайджанским спортсменом. Первый бой К.Шахсуварлы состоится 27 августа.