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Определились соперники азербайджанских вольников на чемпионате Европы

Определились соперники азербайджанских вольников на чемпионате Европы В столице Хорватии городе Загребе завтра стартует чемпионат Европы по борьбе.
Индивидуальные
16 апреля 2023 г. 22:34
Определились соперники азербайджанских вольников на чемпионате Европы

В столице Хорватии городе Загребе завтра стартует чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, в первые три дня соревнований на ковер выйдут борцы вольного стиля.

Сегодня состоялась жеребьевка в этом виде единоборства. По итогам церемонии определились соперники азербайджанских спортсменов.

57 кг
1/4 финала
Алиаббас Рзазаде - Анатолий Буруиан (Молдова) / Хорст Лер (Германия)

61 кг
Классификация
Интигам Велизаде - Тарас Маркович (Украина)

65 кг
1/8 финала
Али Рагимзаде - Георгиос Пилидис (Греция) / Ислам Дудаев (Албания)

70 кг
Классификация
Гаджи Алиев – Джанлука Таламо (Италия)

74 кг
Классификация
Джабраил Гаджиев – Саймон Маркл (Австрия)

79 кг
1/8 финала
Сабухи Амирасланов — Иман Махдави (UWW)

86 кг
1/8 финала
Абубакр Абакаров – Фатих Эрдин (Турция) / Руслан Валиев (Франция)

92 кг
1/4 финала
Осман Нурмагомедов – Филип Файнсильвер (Израиль) / Реджеп Хайдари (Северная Македония)

97 кг
1/8 финала
Магомедхан Магомедов – Бенджамин Хонис (Италия)

125 кг
Классификация
Георгий Мешвилдишвили – Геннадий Кудинович (Германия)

Отметим, что завтра пройдут поединки в весовых категориях 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatında sərbəst güləşçilərin rəqibləri müəyyənləşib

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