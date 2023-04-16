Определились соперники азербайджанских вольников на чемпионате Европы

В столице Хорватии городе Загребе завтра стартует чемпионат Европы по борьбе.

В столице Хорватии городе Загребе завтра стартует чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, в первые три дня соревнований на ковер выйдут борцы вольного стиля.

Сегодня состоялась жеребьевка в этом виде единоборства. По итогам церемонии определились соперники азербайджанских спортсменов.

57 кг

1/4 финала

Алиаббас Рзазаде - Анатолий Буруиан (Молдова) / Хорст Лер (Германия)

61 кг

Классификация

Интигам Велизаде - Тарас Маркович (Украина)

65 кг

1/8 финала

Али Рагимзаде - Георгиос Пилидис (Греция) / Ислам Дудаев (Албания)

70 кг

Классификация

Гаджи Алиев – Джанлука Таламо (Италия)

74 кг

Классификация

Джабраил Гаджиев – Саймон Маркл (Австрия)

79 кг

1/8 финала

Сабухи Амирасланов — Иман Махдави (UWW)

86 кг

1/8 финала

Абубакр Абакаров – Фатих Эрдин (Турция) / Руслан Валиев (Франция)

92 кг

1/4 финала

Осман Нурмагомедов – Филип Файнсильвер (Израиль) / Реджеп Хайдари (Северная Македония)

97 кг

1/8 финала

Магомедхан Магомедов – Бенджамин Хонис (Италия)

125 кг

Классификация

Георгий Мешвилдишвили – Геннадий Кудинович (Германия)

Отметим, что завтра пройдут поединки в весовых категориях 57, 65, 70, 79 и 97 кг.