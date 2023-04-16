Определились соперники азербайджанских вольников на чемпионате Европы

В столице Хорватии городе Загребе завтра стартует чемпионат Европы по борьбе.
Как сообщили
Сегодня состоялась жеребьевка в этом виде единоборства. По итогам церемонии определились соперники азербайджанских спортсменов.
57 кг
1/4 финала
Алиаббас Рзазаде - Анатолий Буруиан (Молдова) / Хорст Лер (Германия)
61 кг
Классификация
Интигам Велизаде - Тарас Маркович (Украина)
65 кг
1/8 финала
Али Рагимзаде - Георгиос Пилидис (Греция) / Ислам Дудаев (Албания)
70 кг
Классификация
Гаджи Алиев – Джанлука Таламо (Италия)
74 кг
Классификация
Джабраил Гаджиев – Саймон Маркл (Австрия)
79 кг
1/8 финала
Сабухи Амирасланов — Иман Махдави (UWW)
86 кг
1/8 финала
Абубакр Абакаров – Фатих Эрдин (Турция) / Руслан Валиев (Франция)
92 кг
1/4 финала
Осман Нурмагомедов – Филип Файнсильвер (Израиль) / Реджеп Хайдари (Северная Македония)
97 кг
1/8 финала
Магомедхан Магомедов – Бенджамин Хонис (Италия)
125 кг
Классификация
Георгий Мешвилдишвили – Геннадий Кудинович (Германия)
Отметим, что завтра пройдут поединки в весовых категориях 57, 65, 70, 79 и 97 кг.