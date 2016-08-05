​Определились соперники азербайджанских спортсменов по академической гребле в Рио-2016

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В рамках XXXI летних Олимпийских игр состоялась жеребьевка по академической гребле.

Как сообщает Report, определились соперники азербайджанского дуэта Александр Александров - Борис Етов.

Дуэт выйдет на стартовую линию в академической гребле двойки парной (M2X) на дистанции 2 000 метров в 18:30 по бакинскому времени. Им досталась вторая стартовая полоса.

Соперниками азербайджанских спортсменов будут Эдуардо Рубио Родригес - Адриан Огуэндо (Куба), Роберт Менсон - Кристофер Харрис (Новая Зеландия), Джонатан Уолтон - Джон Коллинз (Великобритания) и Франческо Фосси - Романо Баттисти (Италия).

На данном отборочном этапе примет участие наибольшее количество гребцов. В каждом из остальных двух заплывов примут участие по 4 дуэта.

По условиям регламента, гребцы, попавшие в отборочных заплывах в первую тройку, сразу же перейдут в полуфинал.

Остальные постараются получить путевку в полуфинал с помощью утешительного заплыва.

Отметим, что дуэт Александр Александров - Борис Етов впервые на олимпиаде выступит вместе.

На Лондонской олимпиаде 2012 года Александров дошел до финала соревнований по одиночной гребле (M1X) на дистанции 2 000 метров и занял 5 место.

Етов же является серебряным призером летних юношеских Олимпийских игр 2014 года в Нанкине.

Что же касается соперников, дуэт Франческо Фосси и Романо Баттисти (Италия) выступает вместе с 2013 года. В этот год они стали чемпионами Европы, серебряными призерами III этапа кубка мира и бронзовыми призерами чемпионата мира.

Дуэт, завоевавший на чемпионате мира 2014 года серебряную медаль и бронзовую медаль на I этапе кубка мира, в прошлом году на II этапе кубка мира довольствовался бронзовой медалью и возвысился до олимпиады как обладатель 4-го места чемпионата мира.

Дуэт Роберт Менсон - Кристофер Харрис (Новая Зеландия) выступает вместе с чемпионата мира 2015 года, где завоевал бронзовую медаль.

В этом году на II и III кубках мира они завоевали, соответственно, серебряную и золотую медали.

Дуэт Джонатан Уолтон - Джон Коллинз (Великобритания) в финале прошлогоднего чемпионата мира достиг финиша после дуэта Александров - Етов, и возвысился до олимпиады как обладатель 8-го места.

На регатах нынешнего года их самым высоким результатом стала серебряная медаль в III этапе кубка мира.

Самый высокий показатель дуэта Эдуардо Рубио Родригес - Адриан Огуэндо (Куба) был на I этапе кубка мира (5 место).