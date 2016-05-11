Определились соперники азербайджанских сборных по борьбе на Кубке мира

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В турецком городе Стамбул состоялась церемония жеребьевки Кубка мира по вольной и греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, в результате жеребьевки определились соперники азербайджанских команд по обоим видам.

В греко-римской борьбе в группу В вместе с национальной сборной попали Иран, Турция и Украина. В группе А будут выступать сборные России, Беларуси, Германии и Казахстана. Соревнования пройдут 19-20 мая в иранском городе Шираз.

Азербайджанская сборная по вольной борьбе также попала в одну группу с Ираном. Другими соперниками национальной команды в группе В станут Индия и США. В группу А попали сборные России, Грузии, Турции и Монголии. Соревнования по этому виду борьбы состоятся 11-12 июня в Лос-Анджелесе (США).

Отметим, что в прошлогодних аналогичных соревнования по греко-римской борьбе сборная Азербайджана впервые стала обладателем Кубка мира, а вольноборцы заняли 3-е место.