Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при в Португалии

Состоялась жеребьевка турнира Гран-при по дзюдо, который стартует 27 января в португальском городе Алмаде.
Как сообщает
Женщины 48 кг.
Лейла Алиева - Мария Селия Лаборде (США)
Кенуль Алиева - Кейси Перафан (Аргентина)
52 кг.
Гюльтадж Мамедалиева - Нандин-Эрдэнэ Мягмарсурэн (Монголия)
Айдан Велиева – Ана Перес Бокс (Испания)
57 кг.
Фидан Ализаде - Плейн Корнелис (Нидерланды)
63 кг.
Айтадж Гардашханлы - Аня Обрадович (Сербия)
70 кг.
Судаба Агаева - победительница пары Майя Коган (Израиль) / Эллен Фронер (Бразилия)
Мужчины
60 кг.
Туран Байрамов – победитель пары Хуан Аяла (Эквадор)/Тумизо Футего (Ботсвана)
Назир Талыбов - Даниэль Лойтгеб (Австрия)
66 кг.
Яшар Наджафов - победитель пары Вайль Эззин (Алжир) / Бруно Бенту (Португалия)
73 кг.
Вюсал Гяляндарзаде - Самуэль Гаснер (Австрия)
Нурлан Османов - Наркисо Матос (Мозамбик)
81 кг.
Рустам Оруджев - Кел Берлинер (США)
Эльджан Гаджиев - победитель пары Семедо Клаудиано (Кабо-Верде) / Хикматиллох Тураев (Узбекистан)
90 кг.
Вугар Талыбов - Харуя Кайхори (Япония)
+100 кг.
Джамал Гамзатханов - Степан Хеги (Австрия).
Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся три дня, примут участие 16 азербайджанских дзюдоистов.