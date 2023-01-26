Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при в Португалии

Состоялась жеребьевка турнира Гран-при по дзюдо, который стартует 27 января в португальском городе Алмаде.

Состоялась жеребьевка турнира Гран-при по дзюдо, который стартует 27 января в португальском городе Алмаде.

Как сообщает Report , на церемонии определились первые соперники представителей Азербайджана.

Женщины 48 кг.

Лейла Алиева - Мария Селия Лаборде (США)

Кенуль Алиева - Кейси Перафан (Аргентина)

52 кг.

Гюльтадж Мамедалиева - Нандин-Эрдэнэ Мягмарсурэн (Монголия)

Айдан Велиева – Ана Перес Бокс (Испания)

57 кг.

Фидан Ализаде - Плейн Корнелис (Нидерланды)

63 кг.

Айтадж Гардашханлы - Аня Обрадович (Сербия)

70 кг.

Судаба Агаева - победительница пары Майя Коган (Израиль) / Эллен Фронер (Бразилия)

Мужчины

60 кг.

Туран Байрамов – победитель пары Хуан Аяла (Эквадор)/Тумизо Футего (Ботсвана)

Назир Талыбов - Даниэль Лойтгеб (Австрия)

66 кг.

Яшар Наджафов - победитель пары Вайль Эззин (Алжир) / Бруно Бенту (Португалия)

73 кг.

Вюсал Гяляндарзаде - Самуэль Гаснер (Австрия)

Нурлан Османов - Наркисо Матос (Мозамбик)

81 кг.

Рустам Оруджев - Кел Берлинер (США)

Эльджан Гаджиев - победитель пары Семедо Клаудиано (Кабо-Верде) / Хикматиллох Тураев (Узбекистан)

90 кг.

Вугар Талыбов - Харуя Кайхори (Япония)

+100 кг.

Джамал Гамзатханов - Степан Хеги (Австрия).

Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся три дня, примут участие 16 азербайджанских дзюдоистов.