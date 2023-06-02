Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при в Душанбе

Состоялась жеребьевка турнира Гран-при по дзюдо, который стартует 2 июня в столице Таджикистана Душанбе.
Как сообщает
Мужчины
60 кг
Туран Байрамов встретится с победителем пары Артем Коласау (индивидуальный нейтральный спортсмен) / Достон Рузиев (Узбекистан)
Ровшан Алиев - Маркус Ауэр (Австрия)
66 кг
Яшар Наджафов – победитель пары Абдурахим Нутфуллоев (Узбекистан)/Абдеррахман Бушита (Марокко)
Руслан Пашаев - Мартин Сетц (Германия)
73 кг
Ибрагим Алиев - Абдулла Алиев (Кыргызстан)
Нурлан Османов - Викас Далал (Индия)
90 кг
Вугар Талыбов - Егор Варапаев (индивидуальный нейтральный спортсмен)
Эльджан Гаджиев - Лорис Тасье (Франция)
+100 кг
Джамал Гамзатханов - Шакармамед Мирмамедов (Таджикистан)
Женщины
48 кг
Лейла Алиева - победительница пары Эми Платтен (Великобритания) / Шуайшия Хань (Китай)
Кёнуль Алиева - Андеа Стоядинов (Сербия)
52 кг Гюльтадж Мамедалиева - победительница пары Паулина Мартинес (Мексика) / Ксения Данилович (индивидуальная нейтральная спортсменка).
Отметим, что в целом в семи весовых категориях в соревнованиях среди мужчин Азербайджан будут представлять девять спортсменов, среди женщин - три.