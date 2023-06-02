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Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при в Душанбе

Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при в Душанбе Состоялась жеребьевка турнира Гран-при по дзюдо, который стартует 2 июня в столице Таджикистана Душанбе.
Индивидуальные
2 июня 2023 г. 01:22
Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при в Душанбе

Состоялась жеребьевка турнира Гран-при по дзюдо, который стартует 2 июня в столице Таджикистана Душанбе.

Как сообщает Report, по итогам жеребьевки также определились соперники членов сборной Азербайджана.

Мужчины

60 кг

Туран Байрамов встретится с победителем пары Артем Коласау (индивидуальный нейтральный спортсмен) / Достон Рузиев (Узбекистан)
Ровшан Алиев - Маркус Ауэр (Австрия)

66 кг

Яшар Наджафов – победитель пары Абдурахим Нутфуллоев (Узбекистан)/Абдеррахман Бушита (Марокко)
Руслан Пашаев - Мартин Сетц (Германия)

73 кг

Ибрагим Алиев - Абдулла Алиев (Кыргызстан)
Нурлан Османов - Викас Далал (Индия)

90 кг

Вугар Талыбов - Егор Варапаев (индивидуальный нейтральный спортсмен)
Эльджан Гаджиев - Лорис Тасье (Франция)

+100 кг

Джамал Гамзатханов - Шакармамед Мирмамедов (Таджикистан)

Женщины

48 кг

Лейла Алиева - победительница пары Эми Платтен (Великобритания) / Шуайшия Хань (Китай)
Кёнуль Алиева - Андеа Стоядинов (Сербия)

52 кг Гюльтадж Мамедалиева - победительница пары Паулина Мартинес (Мексика) / Ксения Данилович (индивидуальная нейтральная спортсменка).

Отметим, что в целом в семи весовых категориях в соревнованиях среди мужчин Азербайджан будут представлять девять спортсменов, среди женщин - три.

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