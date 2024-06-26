Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы

Прошла ​​жеребьевка чемпионата Европы среди юниоров, который стартует завтра в Болгарии.

Состоялась ​​жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров, который стартует завтра в Болгарии.

Как сообщает командированный в Софию корреспондент Report , по итогам жеребьевки определились соперники азербайджанских спортсменов.

Девушки:

40кг

Хадиджа Абдуллаева - Эма Васильева (Болгария)

44кг

Лейла Алекперова - Стелла Папай (Венгрия)

Нармин Мамедли - Ксантия Стилиану (Кипр)

48кг

Диана Эльдарова - Ноа Хадар (Израиль)

Нурана Гаджизаде - Петра Джулджак (Босния и Герцеговина)

52 кг

Вюсала Гаджиева - Кейт Чисхолм (Великобритания)

Айсун Мамедова – Янка Юттнер (Венгрия)

57кг

Айтен Вердиева – Амели Скербова (Чехия)

70кг

Мяляк Байрамлы – Кети Робакидзе (Грузия).

Юноши:

50кг

Бахадур Фейзуллаев – победитель пары Франсиско Пинту (Португалия)/Михаэль Эльдан (Израиль)

Мухаммедали Гусиев – победитель пары Нелу Малик (Молдова)/Эван Андерсон (Великобритания)

55кг

Нихад Мамишов - Алекса Милошевич (Сербия)

60кг

Нихад Рагимов - Кьяртан Грей (Фарерские острова)

66кг

Селим Солтанов - Самуэль Брисуда (Словакия)

73кг

Джясур Ибадлы – победитель пары Бурак Шенгюр (Турция)/Мидас Ван Хьюсте (Нидерланды)

81кг

Мехди Аббасов - Атанасиос Орфанас (Кипр)

Али Газимаммадов - Георги Яхнин (Германия)



90кг

Гусейн Эйвазлы – Лоуренс Хорнгачер (Австрия)

Субхан Ахундов - победитель пары Никола Лубура (Босния и Герцеговина)/Махмутджан Маден (Турция).

Отметим, что чемпионат Европы завершится 30 июня.