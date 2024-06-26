Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы

Состоялась жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров, который стартует завтра в Болгарии.
Как сообщает командированный в Софию корреспондент
Девушки:
40кг
Хадиджа Абдуллаева - Эма Васильева (Болгария)
44кг
Лейла Алекперова - Стелла Папай (Венгрия)
Нармин Мамедли - Ксантия Стилиану (Кипр)
48кг
Диана Эльдарова - Ноа Хадар (Израиль)
Нурана Гаджизаде - Петра Джулджак (Босния и Герцеговина)
52 кг
Вюсала Гаджиева - Кейт Чисхолм (Великобритания)
Айсун Мамедова – Янка Юттнер (Венгрия)
57кг
Айтен Вердиева – Амели Скербова (Чехия)
70кг
Мяляк Байрамлы – Кети Робакидзе (Грузия).
Юноши:
50кг
Бахадур Фейзуллаев – победитель пары Франсиско Пинту (Португалия)/Михаэль Эльдан (Израиль)
Мухаммедали Гусиев – победитель пары Нелу Малик (Молдова)/Эван Андерсон (Великобритания)
55кг
Нихад Мамишов - Алекса Милошевич (Сербия)
60кг
Нихад Рагимов - Кьяртан Грей (Фарерские острова)
66кг
Селим Солтанов - Самуэль Брисуда (Словакия)
73кг
Джясур Ибадлы – победитель пары Бурак Шенгюр (Турция)/Мидас Ван Хьюсте (Нидерланды)
81кг
Мехди Аббасов - Атанасиос Орфанас (Кипр)
Али Газимаммадов - Георги Яхнин (Германия)
90кг
Гусейн Эйвазлы – Лоуренс Хорнгачер (Австрия)
Субхан Ахундов - победитель пары Никола Лубура (Босния и Герцеговина)/Махмутджан Маден (Турция).
Отметим, что чемпионат Европы завершится 30 июня.