О нас

Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы

Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы Прошла ​​жеребьевка чемпионата Европы среди юниоров, который стартует завтра в Болгарии.
Индивидуальные
26 июня 2024 г. 20:33
Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы

Состоялась ​​жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров, который стартует завтра в Болгарии.

Как сообщает командированный в Софию корреспондент Report, по итогам жеребьевки определились соперники азербайджанских спортсменов.

Девушки:

40кг
Хадиджа Абдуллаева - Эма Васильева (Болгария)

44кг
Лейла Алекперова - Стелла Папай (Венгрия)
Нармин Мамедли - Ксантия Стилиану (Кипр)

48кг
Диана Эльдарова - Ноа Хадар (Израиль)
Нурана Гаджизаде - Петра Джулджак (Босния и Герцеговина)

52 кг
Вюсала Гаджиева - Кейт Чисхолм (Великобритания)
Айсун Мамедова – Янка Юттнер (Венгрия)

57кг
Айтен Вердиева – Амели Скербова (Чехия)

70кг
Мяляк Байрамлы – Кети Робакидзе (Грузия).

Юноши:

50кг
Бахадур Фейзуллаев – победитель пары Франсиско Пинту (Португалия)/Михаэль Эльдан (Израиль)
Мухаммедали Гусиев – победитель пары Нелу Малик (Молдова)/Эван Андерсон (Великобритания)

55кг
Нихад Мамишов - Алекса Милошевич (Сербия)

60кг
Нихад Рагимов - Кьяртан Грей (Фарерские острова)

66кг
Селим Солтанов - Самуэль Брисуда (Словакия)

73кг
Джясур Ибадлы – победитель пары Бурак Шенгюр (Турция)/Мидас Ван Хьюсте (Нидерланды)

81кг
Мехди Аббасов - Атанасиос Орфанас (Кипр)
Али Газимаммадов - Георги Яхнин (Германия)

90кг
Гусейн Эйвазлы – Лоуренс Хорнгачер (Австрия)
Субхан Ахундов - победитель пары Никола Лубура (Босния и Герцеговина)/Махмутджан Маден (Турция).

Отметим, что чемпионат Европы завершится 30 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatında rəqibləri müəyyənləşib

Другие новости из категории

Определились борцы, которые представят Азербайджан на играх Дети Азии
Определились борцы, которые представят Азербайджан на играх "Дети Азии"
25 июня 2024 г. 17:20
В Баку состоялось открытое первенство по гребле
ФотоВ Баку состоялось открытое первенство по гребле
25 июня 2024 г. 12:16
Сын известного боксера покончил с собой
Сын известного боксера покончил с собой
25 июня 2024 г. 10:22
Азербайджанские борцы успешно стартовали на чемпионате Европы U-17
Азербайджанские борцы успешно стартовали на чемпионате Европы U-17
24 июня 2024 г. 21:57
В Baku Open-2024 примут участие более 300 шахматистов
В Baku Open-2024 примут участие более 300 шахматистов
24 июня 2024 г. 16:41
Азербайджанский атлет завоевал бронзовую медаль в Казахстане
Азербайджанский атлет завоевал бронзовую медаль в Казахстане
24 июня 2024 г. 10:36
Азербайджанские борцы завоевали 3 медали на международном турнире в Польше
Азербайджанские борцы завоевали 3 медали на международном турнире в Польше
23 июня 2024 г. 20:36
Азербайджанские бадминтонисты завоевали 4 медали на международных соревнованиях в Сербии
ФотоАзербайджанские бадминтонисты завоевали 4 медали на международных соревнованиях в Сербии
23 июня 2024 г. 12:18
Сборная Азербайджана заняла 7-е место в медальном зачете на Играх БРИКС
ФотоСборная Азербайджана заняла 7-е место в медальном зачете на "Играх БРИКС"
23 июня 2024 г. 00:40
Азербайджанская спортсменка стала чемпионом Европы по гребле
Азербайджанская спортсменка стала чемпионом Европы по гребле
22 июня 2024 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi