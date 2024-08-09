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Определились соперники азербайджанских борцов вольного стиля на Олимпиаде

Определились соперники азербайджанских борцов вольного стиля на Олимпиаде Определились соперники азербайджанских борцов вольного стиля Гаджи Алиева (65 кг) и Магомедхана Магомедова (97 кг) на летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
9 августа 2024 г. 16:37
Определились соперники азербайджанских борцов вольного стиля на Олимпиаде

Определились соперники азербайджанских борцов вольного стиля Гаджи Алиева (65 кг) и Магомедхана Магомедова (97 кг) на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Г.Алиев встретится в 1/8 финала с мексиканцем Остином Гомесом.

Соперником Магомедова будет представитель Доминиканской Республики Луис Мигель Перес.

Состязания в этих весовых категориях начнутся 10 августа в 13:30 по бакинскому времени.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Hacı Əliyevin ilk rəqibi bəlli olub

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