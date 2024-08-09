Определились соперники азербайджанских борцов вольного стиля на Олимпиаде

Определились соперники азербайджанских борцов вольного стиля Гаджи Алиева (65 кг) и Магомедхана Магомедова (97 кг) на летних Олимпийских играх в Париже.

Определились соперники азербайджанских борцов вольного стиля Гаджи Алиева (65 кг) и Магомедхана Магомедова (97 кг) на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Г.Алиев встретится в 1/8 финала с мексиканцем Остином Гомесом.

Соперником Магомедова будет представитель Доминиканской Республики Луис Мигель Перес.

Состязания в этих весовых категориях начнутся 10 августа в 13:30 по бакинскому времени.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.