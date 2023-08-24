Определились призеры проходящего в Баку Кубка мира по шахматам

Определились призеры проходящего в Баку Кубка мира по шахматам.

Определились призеры проходящего в Баку Кубка мира по шахматам.

Как передает Report, вслед за сегодняшними решающими встречами определились медалисты.

Норвежец Магнус Карлсен впервые в своей карьере завоевал титул обладателя Кубка мира. Пятикратный чемпион мира в финале одолел представителя Индии Рамешбабу Прагнанандха. Карлсен завоевал золотую медаль, одержав одну победу и сыграв вничью на тай-брейке.

В матче за третье место азербайджанский шахматист Ниджат Абасов уступил представителю США Фабиано Каруане. Выигравший обе партии на тай-брейке Каруана стал обладателем бронзовой медали. Абасов завершил Кубок мира на четвертом месте.