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Определились призеры проходящего в Баку Кубка мира по шахматам

Определились призеры проходящего в Баку Кубка мира по шахматам Определились призеры проходящего в Баку Кубка мира по шахматам.
Индивидуальные
24 августа 2023 г. 16:21
Определились призеры проходящего в Баку Кубка мира по шахматам

Определились призеры проходящего в Баку Кубка мира по шахматам.

Как передает Report, вслед за сегодняшними решающими встречами определились медалисты.

Норвежец Магнус Карлсен впервые в своей карьере завоевал титул обладателя Кубка мира. Пятикратный чемпион мира в финале одолел представителя Индии Рамешбабу Прагнанандха. Карлсен завоевал золотую медаль, одержав одну победу и сыграв вничью на тай-брейке.

В матче за третье место азербайджанский шахматист Ниджат Абасов уступил представителю США Фабиано Каруане. Выигравший обе партии на тай-брейке Каруана стал обладателем бронзовой медали. Абасов завершил Кубок мира на четвертом месте.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən şahmat üzrə Dünya Kubokunun mükafatçıları müəyyənləşib

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