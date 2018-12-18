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    Определились призеры проекта Центра спортивных исследований "Победители года-2018" - СПИСОК

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Определились призеры проекта Центра спортивных исследований под названием "Победители года-2018".

    Как сообщает Report, определены лучшие по различным номинациям, мероприятие было проведено сегодня на Бакинском олимпийском стадионе.

    "Спортивный деятель года" - Фарид Гаибов

    "Спортивное соревнование года" - чемпионат мира по дзюдо

    "За тесное и плодотворное сотрудничество с медиа" - Нигяр Арпадараи (глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit)

    Награда "Чистый спорт" - Азербайджанское национальное антидопинговое агентство

    "Награда имени Боюкага Гаджиева" - Самир Аббасов (главный тренер "Зиря"/"Сумгайыт")

    Лучший футболист сезона 2017/2018 – Джавид Имамвердиев ("Сумгайыт" - "Сабах")

    Лучший футболист года – Мирабдулла Аббасов ("Нефтчи")

    Лучший легионер – Дональд Герье ("Карабах")

    Лучший тренер года – Гурбан Гурбанов ("Карабах")

    Спортсмен года – Эльдяниз Азизли (греко-римская борьба)

    Отметим, что проект Центра спортивных исследований "Победители года" проводится шестой год подряд. Организационную поддержку проекту оказал Бакинский олимпийский стадион, информационную поддержку оказало агентство Report, главный спонсор проекта - Topaz, спонсор - компания İl`Azero.

    Фото: Фири Салим

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