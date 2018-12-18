Определились призеры проекта Центра спортивных исследований "Победители года-2018" - СПИСОК

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Определились призеры проекта Центра спортивных исследований под названием "Победители года-2018".

Как сообщает Report, определены лучшие по различным номинациям, мероприятие было проведено сегодня на Бакинском олимпийском стадионе.

"Спортивный деятель года" - Фарид Гаибов

"Спортивное соревнование года" - чемпионат мира по дзюдо

"За тесное и плодотворное сотрудничество с медиа" - Нигяр Арпадараи (глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit)

Награда "Чистый спорт" - Азербайджанское национальное антидопинговое агентство

"Награда имени Боюкага Гаджиева" - Самир Аббасов (главный тренер "Зиря"/"Сумгайыт")

Лучший футболист сезона 2017/2018 – Джавид Имамвердиев ("Сумгайыт" - "Сабах")

Лучший футболист года – Мирабдулла Аббасов ("Нефтчи")

Лучший легионер – Дональд Герье ("Карабах")

Лучший тренер года – Гурбан Гурбанов ("Карабах")

Спортсмен года – Эльдяниз Азизли (греко-римская борьба)

Отметим, что проект Центра спортивных исследований "Победители года" проводится шестой год подряд. Организационную поддержку проекту оказал Бакинский олимпийский стадион, информационную поддержку оказало агентство Report, главный спонсор проекта - Topaz, спонсор - компания İl`Azero.

Фото: Фири Салим