Определились призеры проекта Центра спортивных исследований "Победители года-2018" - СПИСОК

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Определились призеры проекта Центра спортивных исследований под названием "Победители года-2018".
Как сообщает Report, определены лучшие по различным номинациям, мероприятие было проведено сегодня на Бакинском олимпийском стадионе.
"Спортивный деятель года" - Фарид Гаибов
"Спортивное соревнование года" - чемпионат мира по дзюдо
"За тесное и плодотворное сотрудничество с медиа" - Нигяр Арпадараи (глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit)
Награда "Чистый спорт" - Азербайджанское национальное антидопинговое агентство
"Награда имени Боюкага Гаджиева" - Самир Аббасов (главный тренер "Зиря"/"Сумгайыт")
Лучший футболист сезона 2017/2018 – Джавид Имамвердиев ("Сумгайыт" - "Сабах")
Лучший футболист года – Мирабдулла Аббасов ("Нефтчи")
Лучший легионер – Дональд Герье ("Карабах")
Лучший тренер года – Гурбан Гурбанов ("Карабах")
Спортсмен года – Эльдяниз Азизли (греко-римская борьба)
Отметим, что проект Центра спортивных исследований "Победители года" проводится шестой год подряд. Организационную поддержку проекту оказал Бакинский олимпийский стадион, информационную поддержку оказало агентство Report, главный спонсор проекта - Topaz, спонсор - компания İl`Azero.
Фото: Фири Салим
Şamo QuliyevАвтор новости