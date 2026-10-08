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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона

    Индивидуальные
    • 08 октября, 2026
    • 18:33
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона

    Стали известены победители первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона.

    Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

    Забег на дистанции в 52,5 км в первом этапе начался в Габале и завершился в Агдаше.

    Победителем среди мужчин стал Давид Харазишвили (Грузия), вторым стал Андрей Егоров (Литва), а третьим - Иракли Джанашия (Грузия).

    Среди женщин первое место заняла Елена Шевченко (Украина), второе - Лейла Абдинова (Россия), третье - Наталья Валлек (Азербайджан).

    Напомним, что участники преодолеют в общей сложности 192 км и финишируют в Ханкенди. Ультрамарафон состоит из четырех этапов: Габала–Агдаш (52,5 км), Агдаш–Барда (63,5 км), Барда–Агдам (46,8 км) и Агдам–Ханкенди (29,2 км). Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители по итогам четырех этапов ультрамарафона будут удостоены главного приза.

    Отметим, что Ханкендинский ультрамарафон впервые был организован в 2024 году по маршруту Ханкенди–Баку.

    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона
    Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона

    Ханкендинский ультрамарафон Baku City Circuit
    Фото
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonunda ilk mərhələnin mükafatçıları müəyyənləşib
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    First-stage winners announced at III International Khankandi Ultramarathon
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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