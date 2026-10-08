Определились призеры первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона

Стали известены победители первого этапа III Международного Ханкендинского ультрамарафона.

Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

Забег на дистанции в 52,5 км в первом этапе начался в Габале и завершился в Агдаше.

Победителем среди мужчин стал Давид Харазишвили (Грузия), вторым стал Андрей Егоров (Литва), а третьим - Иракли Джанашия (Грузия).

Среди женщин первое место заняла Елена Шевченко (Украина), второе - Лейла Абдинова (Россия), третье - Наталья Валлек (Азербайджан).

Напомним, что участники преодолеют в общей сложности 192 км и финишируют в Ханкенди. Ультрамарафон состоит из четырех этапов: Габала–Агдаш (52,5 км), Агдаш–Барда (63,5 км), Барда–Агдам (46,8 км) и Агдам–Ханкенди (29,2 км). Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители по итогам четырех этапов ультрамарафона будут удостоены главного приза.

Отметим, что Ханкендинский ультрамарафон впервые был организован в 2024 году по маршруту Ханкенди–Баку.