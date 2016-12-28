Определился победитель национальной игры човкан на Кубок президента

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Центре Федерации конного спорта в Бина прошла презентация Кубка президена по национальной игре човкан.

Как сообщает Report, за кубок боролись команды "Полад", "Серхедчи", "Кехлен", "Карабах" и "Дильбаз".

В полуфинальных соревнованиях кубка команда "Полад" вышла в финал, обыграв "Кехлен" со счетом 5:1, а "Серхедчи" одержала победу над "Карабахом" со счетом 2:0.

В совернованиях за первые три места "Карабах" стал третьим, обыграв "Кехлен" со счетом 2:0. В финале встретились "Полад" и "Серхедчи". Встреча завершилась победой "Серхедчи" со счетом 1:0 и команда стала победителем турнира.

Победители были награждены президентом Федерации конного спорта Азербайджана Эльчином Гулиевым. Обладателю первого места вручили кубок и медаль, второго и третьего мест – медали.

Призовой фонд турнира составил 50 000 манатов.

Отметим, что в соревнованиях в целом приняли участие 24 региональные команды и было установлено 8 победителей, которые получили право на участие на предстоящем в Баку финальном этапе. На запланированных на декабрь ежегодных соревнованиях Кубка президента предусмотрено участие команд, занявших первые 8 мест на Республиканском чемпионате, где в предыдущие месяцы будут участвовать 24 или 32 команды.