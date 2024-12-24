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Определились победители первого дня чемпионата Азербайджана по борьбе

Определились победители первого дня чемпионата Азербайджана по борьбе Стали известны победители соревнований первого дня чемпионата Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе.
Индивидуальные
24 декабря 2024 г. 20:23
Определились победители первого дня чемпионата Азербайджана по борьбе

Стали известны победители первого дня соревнований чемпионата Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе.

Как сообщает Report, в турнире по греко-римской борьбе приняли участие 104 спортсмена, соревновавшихся в весовых категориях 55 кг, 63 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг.

В весовой категории 55 кг чемпионом стал Эльмир Алиев, который вернул себе титул после трехлетнего перерыва. Зия Бабашов в третий раз подряд одержал победу в весовой категории 63 кг. В финале в весе 72 кг снова встретились прошлогодние соперники - Руслан Нуруллаев подтвердил свое превосходство над Урфаном Гасанли и сохранил чемпионский титул.

В категории 82 кг новым чемпионом стал Гурбан Гурбанов, оправдавший статус фаворита. В финальном состязании в весе 97 кг Мурад Ахмедиев подтвердил свое лидерство, защитив титул чемпиона страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGüləş üzrə Azərbaycan çempionatında ilk günün qalibləri müəyyənləşib

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