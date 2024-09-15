О нас

Определились победители первенства Азербайджана по стендовой стрельбе

Определились победители первенства Азербайджана по стендовой стрельбе Определились победители первенства Азербайджана по стендовой стрельбе.
Индивидуальные
15 сентября 2024 г. 15:33
Определились победители первенства Азербайджана по стендовой стрельбе

Определились победители первенства Азербайджана по стендовой стрельбе.

Как сообщает Report, турнир в Бакинском стрелковом центре был организован Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией стрельбы Азербайджана.

За призовые места в индивидуальных и смешанных командных соревнованиях по траншейному ("трап") и круглому ("скит") стенду боролись молодые спортсмены из разных регионов страны, представляющие различные спортивные клубы.

Среди юношей в круглом стенде 1-е, 2-е и 3-е места заняли Абидин Асадуллаев, Аслан Гурбанов, Мухаммед Тейюблу соответственно, а среди девушек - Даниэлла Ульянова, Джамиля Пашаева и Шоля Гулиева.

В траншейном стенде среди юношей Муртаза Новрузлу, Кямиль Мадатов и Джалал Мамедов взяли с первого по третье место соответственно, среди девушек аналогичного успеха добились Нармин Джафарова, Айлин Гулиева и Хагигат Джафарова.

В смешанных командных соревнованиях по "трапу" призовые места заняли пары Джалал Мамедов / Айлин Гулиева, Муртаза Новрузлу / Нармин Бадалли и Мирза Мейбуллаев / Нармин Джафарова соответственно.

В смешанных командных соревнованиях по "скиту" пары Эльдар Аждаров / Даниэлла Ульянова, Мурад Аллахвердиев / Джамиля Пашаева и Мухаммед Тейюблу / Миная Новрузова взяли золотые, серебряные и бронзовые медали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоStend atıcılığı üzrə Azərbaycan birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
ФотоЗавтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
11 сентября 2024 г. 11:07
В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов
В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов
10 сентября 2024 г. 03:22
В ряде районов Азербайджана ожидается ветреная погода
В ряде районов Азербайджана ожидается ветреная погода
9 сентября 2024 г. 09:25
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi