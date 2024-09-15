Определились победители первенства Азербайджана по стендовой стрельбе

Определились победители первенства Азербайджана по стендовой стрельбе.

Определились победители первенства Азербайджана по стендовой стрельбе.

Как сообщает Report , турнир в Бакинском стрелковом центре был организован Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией стрельбы Азербайджана.

За призовые места в индивидуальных и смешанных командных соревнованиях по траншейному ("трап") и круглому ("скит") стенду боролись молодые спортсмены из разных регионов страны, представляющие различные спортивные клубы.

Среди юношей в круглом стенде 1-е, 2-е и 3-е места заняли Абидин Асадуллаев, Аслан Гурбанов, Мухаммед Тейюблу соответственно, а среди девушек - Даниэлла Ульянова, Джамиля Пашаева и Шоля Гулиева.

В траншейном стенде среди юношей Муртаза Новрузлу, Кямиль Мадатов и Джалал Мамедов взяли с первого по третье место соответственно, среди девушек аналогичного успеха добились Нармин Джафарова, Айлин Гулиева и Хагигат Джафарова.

В смешанных командных соревнованиях по "трапу" призовые места заняли пары Джалал Мамедов / Айлин Гулиева, Муртаза Новрузлу / Нармин Бадалли и Мирза Мейбуллаев / Нармин Джафарова соответственно.

В смешанных командных соревнованиях по "скиту" пары Эльдар Аждаров / Даниэлла Ульянова, Мурад Аллахвердиев / Джамиля Пашаева и Мухаммед Тейюблу / Миная Новрузова взяли золотые, серебряные и бронзовые медали.