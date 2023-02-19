Определились победители индивидуальных соревнований на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку

Определились победители индивидуальных соревнований на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку

Состоялась церемония награждения победителей индивидуальных соревнований на прошедшем в Баку Кубке мира по прыжкам на батуте.

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Состоялась церемония награждения победителей индивидуальных соревнований на прошедшем в Баку Кубке мира по прыжкам на батуте. Как сообщает Report , соревнования прошли в Национальной гимнастической арене. Данил Муссабаев из Казахстана выиграл Кубок мира среди мужчин, а Камилла Гомес из Бразилии — среди женщин. В женском зачете призовое место также заняла Сельджан Махсудова, представляющая Азербайджан. 20-летняя гимнастка была удостоена бронзовой медали. Награды вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и генеральный секретарь Федерации гимнастики Испании Игнасио Маррон. Подпишитесь на наш Telegram канал