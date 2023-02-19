О нас

Определились победители индивидуальных соревнований на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку

Определились победители индивидуальных соревнований на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку Состоялась церемония награждения победителей индивидуальных соревнований на прошедшем в Баку Кубке мира по прыжкам на батуте.
Индивидуальные
19 февраля 2023 г. 16:37
Определились победители индивидуальных соревнований на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку

Состоялась церемония награждения победителей индивидуальных соревнований на прошедшем в Баку Кубке мира по прыжкам на батуте.

Как сообщает Report, соревнования прошли в Национальной гимнастической арене.

Данил Муссабаев из Казахстана выиграл Кубок мира среди мужчин, а Камилла Гомес из Бразилии — среди женщин. В женском зачете призовое место также заняла Сельджан Махсудова, представляющая Азербайджан. 20-летняя гимнастка была удостоена бронзовой медали.

Награды вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и генеральный секретарь Федерации гимнастики Испании Игнасио Маррон.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Batut gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda fərdi yarışların qaliblərinə mükafatları təqdim edilib

Самое читаемое

Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
13 февраля 2023 г. 20:30
Число погибших в Сирии превысило 4,5 тыс. человек
Число погибших в Сирии превысило 4,5 тыс. человек
13 февраля 2023 г. 14:22
Азербайджан начал экспортировать животный жир в еще одну среднеазиатскую страну
Азербайджан начал экспортировать животный жир в еще одну среднеазиатскую страну
15 февраля 2023 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi