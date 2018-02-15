Определились победители еще по 4 видам спорта на зимних Олимпийских Играх

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В южнокорейском городе Пхенчхан на зимних Олимпийских Играх определены победители еще по 4 видам спорта.

Как сообщает Report, француз Пьер Вольтье завоевал золото зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) в сноуборд-кроссе. Серебряным призёром стал представитель Австралии Джаррид Хьюз. Третий результат продемонстрировал испанец Рехино Эрнандес.

Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль одержал победу в скоростном спуске на Олимпийских играх — 2018 и завоевал золотую медаль. Второе место занял его соотечественник Кьетил Янсруд, а третьим стал швейцарец Бит Фойц.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла золото в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх. Серебряным призёром стала представительница Норвегии Рагнхильд Мовинкель. Третий результат продемонстрировала итальянка Федерика Бриньоне.

Норвежка Рагниль Хага выиграла золото в лыжных гонках свободным стилем на 10 км. Второе место у шведки Шарлотт Каллы, бронзовые медали завоевали ещё одна представительница Норвегии Марит Бьорген, а также финка Криста Пярмякоски.

Отметим, что на зимних Олимпийских Играх единственный представитель Азербайджана Патрик Брахнер примет участие в соревнованиях по слалому и гигантскому слалому в горнолыжном спорте.