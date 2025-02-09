Определились победители чемпионата Баку по греко-римской борьбе

В Баку состоялся чемпионат по греко-римской борьбе среди юношей до 15 лет.

В Баку состоялся чемпионат по греко-римской борьбе среди юношей до 15 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, в соревнованиях в Олимпийском спортивном комплексе "Шаган", приняли участие 202 борца.

38 кг

1. Гусейн Амрахлы (Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) - 2)

2. Пюнхан Шахмаров (Республиканский олимпийский спортивный лицей (РОИЛ)

3. Абульфаз Гусейнли (клуб "Нефтчи")

4. Худаяр Керимов (ДЮСШ-2)

41 кг

1. Али Джавадлы (ДЮСШ-2)

2. Эмин Салманов (Центральный спортивный клуб Армии (МОИК)

3. Полад Гюльвердиев (РОИЛ), Паша Аслан ("Локомотив")

44 кг

1. Омар Салманов (МОИК)

2. Мирсеид Азизов (РОИЛ)

3. Али Гафарлы (ДЮСШ-5), Этибар Гасанов ("Пехлеван")

48 кг

1. Илькин Гурбанов (ДЮСШ-5)

2. Эльмин Халсаев ("Пехлеван")

3. Амин Мамедов (ДЮСШ-5), Ульви Байрамов (РОИЛ)

52 кг

1. Гусейн Мустафазаде (РОИЛ)

2. Гурбан Меджнунов ("Нефтчи")

3. Раул Мамедзаде (РОИЛ), Новруз Сафаров ("Пиршаги")

57 кг

1. Эльдяниз Аллахвердиев ("Нефтчи")

2. Эльмир Чяркязов (РОИЛ)

3. Салават Афятулин ("Нефтчи"), Хазар Юсифзаде (МОИК)

62 кг

1. Надир Гасанов (ДЮСШ-2)

2. Эльдар Исмаилзаде (ДЮСШ-9)

3. Сянан Мустафалы ("Мяхсул"), Камран Нифтиев (ДЮСШ-9)

68 кг

1. Рафаэль Ахадлы (УГИМ-2)

2. Магомед Садыгзаде ("Пехлеван")

3. Бахтияр Гурбанзаде (ДЮСШ-10), Кянан Акперли (Гимназия)

75 кг

1. Исфахан Гасанов (РОИЛ)

2. Ряван Гусейнов ("Спартак")

3. Айхан Салманов (Федерация борьбы Азербайджана), Халид Мамедли ("Нефтчи")

85 кг

1. Исмеддин Гулиев ("Гимназия")

2. Гусейн Агаев ("Пехлеван")

3. Ряван Гурбанов (ДЮСШ-10), Хабиль Садыхзаде ("Арена").