Определились первые женщины-стрелки, завоевавшие медали и лицензии на чемпионате мира в Баку

На чемпионате мира по стрельбе в Баку определились победительницы в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

На чемпионате мира по стрельбе в Баку определились победительницы в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Как сообщает Report, в этом виде были завоеваны медали как в личном, так и в командном зачете, а также лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.

Член сборной Китая Янг Раньсин завоевала золотую медаль в индивидуальной борьбе с результатом в 239,8 очка. Серебряная медаль досталась Анне Коракаки из Греции, которая набрала 238,3 очка, а бронзовая медаль досталась другой китаянке Ли Хуэй, которая набрала 218,9 очка.

В командном виде первое место также заняли китайцы. Серебряную медаль завоевала сборная Венгрии, бронзовую - сборная Ирана.

4 лицензии на Олимпиаду завоевали участницы соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров Янг Рансин из Китая, Рахель Сара Фабиан из Венгрии, Трин Ту Вин из Вьетнама и Ким Боми из Южной Кореи.