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Определились первые женщины-стрелки, завоевавшие медали и лицензии на чемпионате мира в Баку

Определились первые женщины-стрелки, завоевавшие медали и лицензии на чемпионате мира в Баку На чемпионате мира по стрельбе в Баку определились победительницы в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Индивидуальные
17 августа 2023 г. 20:26
Определились первые женщины-стрелки, завоевавшие медали и лицензии на чемпионате мира в Баку

На чемпионате мира по стрельбе в Баку определились победительницы в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Как сообщает Report, в этом виде были завоеваны медали как в личном, так и в командном зачете, а также лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.

Член сборной Китая Янг Раньсин завоевала золотую медаль в индивидуальной борьбе с результатом в 239,8 очка. Серебряная медаль досталась Анне Коракаки из Греции, которая набрала 238,3 очка, а бронзовая медаль досталась другой китаянке Ли Хуэй, которая набрала 218,9 очка.

В командном виде первое место также заняли китайцы. Серебряную медаль завоевала сборная Венгрии, бронзовую - сборная Ирана.

4 лицензии на Олимпиаду завоевали участницы соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров Янг Рансин из Китая, Рахель Сара Фабиан из Венгрии, Трин Ту Вин из Вьетнама и Ким Боми из Южной Кореи.

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Версия на английском языке ФотоWinners of women's 10m Air Pistol at ISSF World Championships announced 
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdakı dünya çempionatında medal və lisenziya əldə edən ilk qadın atıcılar bəlli olub

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