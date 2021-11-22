Определились первые участники турнира памяти Вугара Гашимова

14:10 Определились первые участники 7-го международного турнира, посвященного памяти покойного азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы, международного гроссмейстера Вугара Гашимова.

Определились первые участники 7-го международного турнира, посвященного памяти покойного азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы, международного гроссмейстера Вугара Гашимова.

Об этом Report сообщил вице-президент Международной шахматной федерации (FİDE) и Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

По его словам, в турнире, который стартует 17 декабря, примут участие азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов, а также россиянин Сергей Карякин.

"Имена других гроссмейстеров мы обнародуем в течение ближайших нескольких дней. Могу сказать, что это будет турнир между шахматистами высокого уровня" - добавил Мамедов.