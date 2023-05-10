Определились первые победители проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе

Определились победители проходящего в Баку турнира по стрельбе "Кубок мира-2023".

Определились победители проходящего в Баку турнира по стрельбе "Кубок мира-2023".

Как сообщает Report, в финале соревнования по стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров среди мужчин, третье место занял представитель Германии Робин Вальтер (217,6 балла).

Серебряную медаль завоевал представитель Украины Олег Омельчук (239.8 балла). Победителем соревнования стал иранец Сажад Пургусейни (240.2 балла). Представитель Азербайджана Руслан Лунев не смог пробиться в финал.

Отметим, что сегодня определятся победители соревнования по стрельбе из пневматического пистолета на расстояние 10 метров среди женщин.