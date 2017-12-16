Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Определились первые победители международного турнира по дзюдо, проходящего в Шамкирском олимпийской спортивном комплексе и посвященного Дню солидарности азербайджанцев всего мира.

Как сообщили Report из Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА), победителям вручили дипломы и медли ФДА и главного управления молодеж и спорта города Шамкира.

Отметим, что в турнире наряду с дзюдоистами из Баку, Агджабеди, Барды, Габалы, Гёйгёля, Исмайыллы, Мингячевира, Нафталана, Сальяна, Самуха, Сумайыта, Товуза, Загаталы, Шамкира также принимают участие спортсмены из Грузии (Тбилиси, Кутаиси), Турции и Латвии. Чемпионат, в котором буду состязаться 347 дзюдоиста из 32 команд, продлится два дня.