Определились первые победители чемпионата мира по стрельбе в Баку

Сегодня в Баку прошли первые соревнования 53-го чемпионата мира по стрельбе.

Сегодня в Баку прошли первые соревнования 53-го чемпионата мира по стрельбе.

По данным Report, в соревнованиях среди мужчин по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м, являющемся олимпийским видом, китайцы продемонстрировали превосходство как в индивидуальной, так и в командной борьбе.

В индивидуальных соревнованиях золотую медаль с результатом 244,3 очка завоевал член сборной Китая Бовен Янг. Серебряная медаль досталась сербу Дамиру Микечу, набравшему 240,8 очка, а бронзовая - болгарину Кириллу Кирову, набравшему 215,7 очка.

В командных состязаниях китайцы также заняли первое место и завоевали золотые медали. Серебряную медаль завоевала сборная Германии, бронзовую - сборная Индии.