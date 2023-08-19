Определились очередные призеры чемпионата мира по стрельбе в Баку

На проходящем в Баку 53-м чемпионате мира по стрельбе состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди мужчин.

На проходящем в Баку 53-м чемпионате мира по стрельбе состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди мужчин.

Как сообщает Report, золотую медаль завоевал Виктор Линдгрен из Швеции.

20-летний спортсмен набрал 251,3 очка. Серебряную медаль завоевал представитель Китая Ян Хаоран. Он отстал от лидера на 0,7 очка. Бронзовая медаль досталась представителю Чехии Франтисеку Сметане.

По результатам первой игры, спортсмены из Швеции, Китая, Чехии и Казахстана завоевали для своих стран лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Отметим, что впервые проводимый в Баку чемпионат мира по стрельбе является крупнейшим спортивным событием в этом виде спорта с 2018 года. В нем принимают участие до 2 000 спортсменов и представителей из более чем 100 стран мира.