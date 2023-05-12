Определились очередные победители проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе

Определились очередные победители проходящего в Баку турнира по стрельбе "Кубок мира-2023".

Определились очередные победители проходящего в Баку турнира по стрельбе "Кубок мира-2023".

Как сообщает Report, в финале соревнований по стрельбе из пневматического ружья с расстояния 10 метров среди мужчин приняли участие восемь спортсменов.

Третье место занял китайский спортсмен Лихао Шенг (230.5 балла). Серебряную медаль завоевал представитель Индии Хридай Хазарика (251.9 балла). Победителем соревнования стал венгерский спортсмен Залан Пеклер (252.4 балла).

Сегодня также определятся победители соревнований по стрельбе из пневматического ружья с 10 метров среди женщин.