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Определились очередные победители проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе

Определились очередные победители проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе Определились очередные победители проходящего в Баку турнира по стрельбе "Кубок мира-2023".
Индивидуальные
12 мая 2023 г. 13:49
Определились очередные победители проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе

Определились очередные победители проходящего в Баку турнира по стрельбе "Кубок мира-2023".

Как сообщает Report, в финале соревнований по стрельбе из пневматического ружья с расстояния 10 метров среди мужчин приняли участие восемь спортсменов.

Третье место занял китайский спортсмен Лихао Шенг (230.5 балла). Серебряную медаль завоевал представитель Индии Хридай Хазарика (251.9 балла). Победителем соревнования стал венгерский спортсмен Залан Пеклер (252.4 балла).

Сегодня также определятся победители соревнований по стрельбе из пневматического ружья с 10 метров среди женщин.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən atıcılıq üzrə “Dünya Kuboku 2023”də daha bir növdə mükafatçılar bəlli olub

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