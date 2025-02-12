Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам.

Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, Теймур Раджабов и Рауф Мамедов сыграли вничью в рапиде, а в армагеддоне победа досталась Мамедову.

У женщин обе финалистки определились после тай-брейка. Гюнай Мамедзаде оказалась сильнее Гюльнар Мамедовой - 1,5:0,5.

В другой паре Гёвхар Бейдуллаева победила Ульвию Фаталиеву - 1,5:0,5.

Таким образом, в финале, который начнется завтра, Шахрияр Мамедъяров встретится с Рауфом Мамедовым, а Гюнай Мамедзаде - с Гёвхар Бейдуллаевой. В матчах за третье место встретятся Мисратдин Искендеров с Теймуром Раджабовым, а Гюльнар Мамедова - с Ульвией Фаталиевой.

Игры, которые пройдут в бизнес-центре Landmark, начнутся в 15:00.