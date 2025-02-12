О нас

Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам.
Индивидуальные
12 февраля 2025 г. 18:55
Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, Теймур Раджабов и Рауф Мамедов сыграли вничью в рапиде, а в армагеддоне победа досталась Мамедову.

У женщин обе финалистки определились после тай-брейка. Гюнай Мамедзаде оказалась сильнее Гюльнар Мамедовой - 1,5:0,5.

В другой паре Гёвхар Бейдуллаева победила Ульвию Фаталиеву - 1,5:0,5.

Таким образом, в финале, который начнется завтра, Шахрияр Мамедъяров встретится с Рауфом Мамедовым, а Гюнай Мамедзаде - с Гёвхар Бейдуллаевой. В матчах за третье место встретятся Мисратдин Искендеров с Теймуром Раджабовым, а Гюльнар Мамедова - с Ульвией Фаталиевой.

Игры, которые пройдут в бизнес-центре Landmark, начнутся в 15:00.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında bütün finalçılar məlum olub

Другие новости из категории

Состоялось первое заседание Оргкомитета III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане
ФотоСостоялось первое заседание Оргкомитета III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане
12 февраля 2025 г. 19:29
На турнире Большого шлема Азербайджан представят 33 дзюдоиста
На турнире "Большого шлема" Азербайджан представят 33 дзюдоиста
12 февраля 2025 г. 14:55
Азербайджанские теннисисты приняли участие в международном турнире WTT Youth Contender
Азербайджанские теннисисты приняли участие в международном турнире WTT Youth Contender
12 февраля 2025 г. 13:29
Азербайджанский стрелок завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Таллине
Азербайджанский стрелок завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Таллине
11 февраля 2025 г. 23:28
Азербайджанская тхэквондистка взяла бронзу международного турнира в Турции
Азербайджанская тхэквондистка взяла бронзу международного турнира в Турции
11 февраля 2025 г. 23:05
Определились победители первого дня чемпионата Азербайджана по борьбе
Определились победители первого дня чемпионата Азербайджана по борьбе
11 февраля 2025 г. 20:51
Определился первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам
Определился первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам
11 февраля 2025 г. 20:35
Азербайджанские борцы начали учебно-тренировочный сбор
Азербайджанские борцы начали учебно-тренировочный сбор
11 февраля 2025 г. 10:49
Главному тренеру сборной Азербайджана вручена памятная медаль чемпионата Европы
Главному тренеру сборной Азербайджана вручена памятная медаль чемпионата Европы
10 февраля 2025 г. 17:51
Генсек Федерации карате: Мы рассчитывали на более высокий результат на ЧЕ
Генсек Федерации карате: Мы рассчитывали на более высокий результат на ЧЕ
10 февраля 2025 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi