Определились финалисты чемпионата Азербайджана по боксу.
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По итогам 26 боев в 13 весовых категориях определились имена боксеров, вышедших в финал. Члены основного состава сборной, одержав уверенные победы против своих соперников, завоевали право выступить в решающем поединке. Проигравшие спортсмены завоевали бронзовые медали.
Финальные матчи чемпионата пройдут 8 декабря в Центре бокса, старт назначен на 14:00.
Чемпионат Азербайджана
Полуфинал
48 кг
Гардашхан Гасанов (Агджабеди) – Турал Сарыев (СК "Нефтчи") 0:5
Гасан Меликов (СК "Нефтчи") – Юсиф Солтанов (СК "Гара папаг") – победил первый
51 кг
Али Фатуллаев (Клуб "Шамахы-Угур") - Агасалим Мустафазаде (СК "Золотая перчатка") 0:5
Ядигяр Алиев (СК "Сабаил") - Масуд Юсифзаде (БФЛ) 0:5
54 кг
Руслан Кадыров (МИК) – Нихат Абдуллаев (СК "Золотая перчатка") 5:0
Амин Мамедзаде (СК "Золотая перчатка") – Мирзага Гусейнли (СК "Юг") 5:0
57 кг
Кямиль Бабаев (МЕТЕ) – Шамиль Аскеров (СК "Нефтчи") – победил первый
Умид Рустамов (СК МВД) – Эмиль Гулиев (УГМ-13) – чистая победа первого
60 кг
Максуд Хасметов (СК "Нефтчи") – Аслан Гулиев (СК Z-1) 5:0
Эльбрус Адыгёзалов (СК "Габала") – Фарид Садыгов (СК "Нефтчи") 5:0
63,5 кг
Малик Гасанов (СК "Нефтчи") – Руслан Рустамов (БФЛ) 4:1
Гейбатулла Гаджиалиев (БФЛ) – Тайфур Алиев (МИК) 0:4
67 кг
Наби Искандеров (СК "Нефтчи") – Ильгар Салахов (Габала) 5:0
Джавид Челебиев (СК "Золотая перчатка") – Пярвиз Гулиев (Агджабеди) – чистая победа первого
71 кг
Миршариф Кязымзаде (СК "Нефтчи") – Ниджат Мамедов (СК "Золотая перчатка") 5:0
Эльнур Абдуллазаде (СК "Нефтчи") – Сархан Алиев (МИК) 0:5
75 кг
Новрузали Гулиев (МИК) – Расим Чобанлы (МИК) 0:5
Эльнур Сулейманов (СК "Нефтчи") – Кямран Шахсуварлы (СК "Габала") 2:3
80 кг
Дэвид Олобое (Нахчыван) – Фаган Мамедов (АзТУ) 0:5
Сархан Будагов (СК "Золотая перчатка") – Джаббар Исмаилов (Сумгайыт) 5:0
86 кг
Сеид Сеидов (СК "Золотая перчатка") – Вятян Гусейнли (СК МВД) 5:0
Эльдар Гулиев (СК "Нефтчи") – Турал Усейнов (СК "Нефтчи") – чистая победа первого
92 кг
Рауф Рагимов (СК "Нефтчи") – Руфат Набиев (СК МВД) 5:0
Турал Гасанов (СК "Золотая перчатка") – Мирхаял Мамедов (Гянджа) – Мерадж Тагиев (Сабирабад) 3:2
+92 кг
Иса Сулхаев (Загатала) – Парвиз Расулов (БК "Зярбя") – первый не вышел на бой
Исмаил Ягубов (СК "Сабаил") – Йоханес Нуриев (МИК) – чистая победа второго.