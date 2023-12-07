Определились финалисты чемпионата Азербайджана по боксу

Определились финалисты чемпионата Азербайджана по боксу.

Определились финалисты чемпионата Азербайджана по боксу.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса, в пятый день соревнований состоялись полуфинальные встречи.

По итогам 26 боев в 13 весовых категориях определились имена боксеров, вышедших в финал. Члены основного состава сборной, одержав уверенные победы против своих соперников, завоевали право выступить в решающем поединке. Проигравшие спортсмены завоевали бронзовые медали.

Финальные матчи чемпионата пройдут 8 декабря в Центре бокса, старт назначен на 14:00.

Чемпионат Азербайджана

Полуфинал

48 кг

Гардашхан Гасанов (Агджабеди) – Турал Сарыев (СК "Нефтчи") 0:5

Гасан Меликов (СК "Нефтчи") – Юсиф Солтанов (СК "Гара папаг") – победил первый

51 кг

Али Фатуллаев (Клуб "Шамахы-Угур") - Агасалим Мустафазаде (СК "Золотая перчатка") 0:5

Ядигяр Алиев (СК "Сабаил") - Масуд Юсифзаде (БФЛ) 0:5

54 кг

Руслан Кадыров (МИК) – Нихат Абдуллаев (СК "Золотая перчатка") 5:0

Амин Мамедзаде (СК "Золотая перчатка") – Мирзага Гусейнли (СК "Юг") 5:0

57 кг

Кямиль Бабаев (МЕТЕ) – Шамиль Аскеров (СК "Нефтчи") – победил первый

Умид Рустамов (СК МВД) – Эмиль Гулиев (УГМ-13) – чистая победа первого

60 кг

Максуд Хасметов (СК "Нефтчи") – Аслан Гулиев (СК Z-1) 5:0

Эльбрус Адыгёзалов (СК "Габала") – Фарид Садыгов (СК "Нефтчи") 5:0

63,5 кг

Малик Гасанов (СК "Нефтчи") – Руслан Рустамов (БФЛ) 4:1

Гейбатулла Гаджиалиев (БФЛ) – Тайфур Алиев (МИК) 0:4

67 кг

Наби Искандеров (СК "Нефтчи") – Ильгар Салахов (Габала) 5:0

Джавид Челебиев (СК "Золотая перчатка") – Пярвиз Гулиев (Агджабеди) – чистая победа первого

71 кг

Миршариф Кязымзаде (СК "Нефтчи") – Ниджат Мамедов (СК "Золотая перчатка") 5:0

Эльнур Абдуллазаде (СК "Нефтчи") – Сархан Алиев (МИК) 0:5

75 кг

Новрузали Гулиев (МИК) – Расим Чобанлы (МИК) 0:5

Эльнур Сулейманов (СК "Нефтчи") – Кямран Шахсуварлы (СК "Габала") 2:3

80 кг

Дэвид Олобое (Нахчыван) – Фаган Мамедов (АзТУ) 0:5

Сархан Будагов (СК "Золотая перчатка") – Джаббар Исмаилов (Сумгайыт) 5:0

86 кг

Сеид Сеидов (СК "Золотая перчатка") – Вятян Гусейнли (СК МВД) 5:0

Эльдар Гулиев (СК "Нефтчи") – Турал Усейнов (СК "Нефтчи") – чистая победа первого

92 кг

Рауф Рагимов (СК "Нефтчи") – Руфат Набиев (СК МВД) 5:0

Турал Гасанов (СК "Золотая перчатка") – Мирхаял Мамедов (Гянджа) – Мерадж Тагиев (Сабирабад) 3:2

+92 кг

Иса Сулхаев (Загатала) – Парвиз Расулов (БК "Зярбя") – первый не вышел на бой

Исмаил Ягубов (СК "Сабаил") – Йоханес Нуриев (МИК) – чистая победа второго.