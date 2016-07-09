Определились дзюдоисты, которые представят Азербайджан на Рио-2016

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Определились азербайджанские дзюдоисты, которые выступят на Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо, главный тренер Питер Зайзенбахер остановил свой выбор в двух весовых категориях на спортсменах, занявших более высокую позицию в рейтинге Международной федерации дзюдо.

Австрийский специалист решил, что на олимпиаде выступят Орхан Сафаров в весовой категории 60 кг и Эльман Гасымов в весовой категории 100 кг, а Ильгар Мушкиев и Эльхан Мамедов не поедут на соревнования.

В других весовых категориях Азербайджан представят Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев (73 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (+ 100 кг).

Отметим, что на XXXI Летних олимпийских играх соревнования по дзюдо пройдут 6-12 июля.