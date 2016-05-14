​Определились чемпионы Азербайджана по гимнастике

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Определился победитель чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, член сборной команды по художественной гимнастике Жаля Пириева завоевала титул чемпионки страны, оставив позади лидера команды Марину Дурунду.

Ж. Пириева, набрав 73.517 баллов, впервые стала чемпионкой Азербайджана по художественной гимнастике среди взрослых. Марина Дурунда (72.900) стала обладательницей серебряной, а Гюльсум Шафизаде (69.200) бронзовой медали.

Чемпионкой страны среди юниоров стала Зохра Агамирова, опередив Илаху Мамедову и Дарью Фаршбавшахриари, которые заняли второе и третье места соответственно.

Также награждены победители соревнований по тамблингу в четырех возрастных группах. Среди мужчин чемпионами стали Михаил Малкин (взрослые), Фарид Мустафаев (юниоры), Адиль Гаджизаде (пре-юниоры) и Мухамадали Джамалов (малыши), а среди женщин Зейнаб Гасымлы (пре-юниоры) и Алия Исмаилова (малыши).

На соревнованиях по прыжкам на батуте мужчины боролись в 3 возрастных группах: лидер сборной Илья Гришунин завоевал титул чемпиона во взрослой программе, а Олег Пиунов и Дмитрий Федоровский разделили второе и третье места соответственно.