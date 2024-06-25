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Определились борцы, которые представят Азербайджан на играх "Дети Азии"

Определились борцы, которые представят Азербайджан на играх "Дети Азии" Определились борцы, которые будут представлять Азербайджан на VIII Международных спортивных играх "Дети Азии", которые стартуют завтра в Якутске (Россия).
Индивидуальные
25 июня 2024 г. 17:20
Определились борцы, которые представят Азербайджан на играх Дети Азии

Определились борцы, которые будут представлять Азербайджан на VIII Международных спортивных играх "Дети Азии", которые стартуют завтра в Якутске (Россия).

Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

В рамках международных игр соревнования по борьбе будут проходить с 28 июня по 2 июля. Азербайджан представят члены сборной U-15 под наставничеством тренеров Намига Гулиева, Эльшада Аллахвердиева и Ильхама Везирова.

В соревнованиях по вольной борьбе поборются Гусейн Рзазаде (38 кг), Тамерлан Намазлы (41 кг), Рашид Назаров (52 кг), Гасан Гасанов (62 кг) и Нихад Сулейманлы (75 кг), в женской борьбе - Гюльнар Агададашова (39 кг), Рена Нуриева (54 кг) и Симура Абдуллаева (62 кг), а в греко-римской борьбе - Юсиф Мирзоев (38 кг), Гурбан Меджнунов (44 кг), Эльдениз Аллахвердиев (52 кг) и Яшар Мамедов (75 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanı "Asiya Uşaqları" Oyunlarında təmsil edəcək güləşçilər müəyyənləşib

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