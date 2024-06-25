Определились борцы, которые представят Азербайджан на играх "Дети Азии"

Определились борцы, которые будут представлять Азербайджан на VIII Международных спортивных играх "Дети Азии", которые стартуют завтра в Якутске (Россия).

Определились борцы, которые будут представлять Азербайджан на VIII Международных спортивных играх "Дети Азии", которые стартуют завтра в Якутске (Россия).

Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

В рамках международных игр соревнования по борьбе будут проходить с 28 июня по 2 июля. Азербайджан представят члены сборной U-15 под наставничеством тренеров Намига Гулиева, Эльшада Аллахвердиева и Ильхама Везирова.

В соревнованиях по вольной борьбе поборются Гусейн Рзазаде (38 кг), Тамерлан Намазлы (41 кг), Рашид Назаров (52 кг), Гасан Гасанов (62 кг) и Нихад Сулейманлы (75 кг), в женской борьбе - Гюльнар Агададашова (39 кг), Рена Нуриева (54 кг) и Симура Абдуллаева (62 кг), а в греко-римской борьбе - Юсиф Мирзоев (38 кг), Гурбан Меджнунов (44 кг), Эльдениз Аллахвердиев (52 кг) и Яшар Мамедов (75 кг).