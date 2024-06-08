Определилась победительница Roland Garros

Первая ракетка мира Свентек обыграла Паолини и победила в финале турнира Roland Garros.

Представительница Польши Ига Свентек обыграла итальянскую теннисистку Жасмин Паолини в финальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Как сообщает Report , соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Свентек. Она довела победную серию на Открытом чемпионате Франции до 21 матча, в Открытую эру (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях - ред.) больше было только у американки Крис Эверт (29 побед), уроженки Югославии Моники Селеш (25) и бельгийки Жюстин Энен (24).

В последний раз польская теннисистка проигрывала на Открытом чемпионате Франции гречанке Марии Саккари в 1/4 финала турнира в 2021 году.

Свентек в третий раз подряд выиграла Открытый чемпионат Франции, в Открытую эру ранее подобное удавалось Селеш (1990-1992) и Энен (2005-2007).