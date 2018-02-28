Определилась дата проведения ShamkirChess2018

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Определилась дата проведения международного супертурнира ShamkirChess2018, посвященного памяти покойного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Об этом сообщил Report брат покойного гроссмейстера Сархан Гашимов. Он отметил, что пятый по счету юбилейный турнир пройдет 18-29 апреля в Шемкире.

По словам С.Гашимова, на турнир получат приглашение шахматисты, имеющие лучшие показатели в рейтинге FİDE: "В юбилейном супертурнире наряду с Магнусом Карлсеном ожидается участие многих ведущих гроссмейстеров мира, Шахрияра Мамедъярова, занявшего вторую позицию в рейтинге FİDE, а также Теймура Раджабова и Рауфа Мамедова".

Отметим, что на предыдущих состоявшихся в Шемкире 4 турнирах 2 раза чемпионом становился Магнус Карлсен, в 2 турнирах - Шахрияр Мамедъяров.