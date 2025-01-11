Определены победители вертикальной гонки этапа Кубка мира по ски-альпинизму в Шахдаге

16:32

В туристическом центре "Шахдаг" завершилась вертикальная гонка этапа Кубка мира по ски-альпинизму.

Как сообщает Report, победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами.

Победители среди женщин:

Аксель Гашет-Молларе (Франция) Йоханна Химер (Австрия) Эмили Харроп (Франция)

Победители среди мужчин:

Реми Бонне (Швейцария) Кристоф Хохенвартер (Австрия) Максимилиан Дрион дю Шапуа (Бельгия)

Этап Кубка мира по ски-альпинизму, организованный Международной федерацией ски-альпинизма, Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и туристическим центром "Шахдаг", проходит в Азербайджане с 10 по 13 января. В нем участвуют около 130 спортсменов из 26 стран, включая Турцию, Германию, Великобританию, Францию, США, Китай и другие.

13 января спортсмены будут соревноваться в индивидуальной гонке.

Кубок мира является одним из квалификационных этапов к зимним Олимпийским играм 2026 года.