Определены победители вертикальной гонки этапа Кубка мира по ски-альпинизму в Шахдаге

В туристическом центре "Шахдаг" завершилась вертикальная гонка этапа Кубка мира по ски-альпинизму.
Как сообщает Report, победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами.
Победители среди женщин:
- Аксель Гашет-Молларе (Франция)
- Йоханна Химер (Австрия)
- Эмили Харроп (Франция)
Победители среди мужчин:
- Реми Бонне (Швейцария)
- Кристоф Хохенвартер (Австрия)
- Максимилиан Дрион дю Шапуа (Бельгия)
Этап Кубка мира по ски-альпинизму, организованный Международной федерацией ски-альпинизма, Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и туристическим центром "Шахдаг", проходит в Азербайджане с 10 по 13 января. В нем участвуют около 130 спортсменов из 26 стран, включая Турцию, Германию, Великобританию, Францию, США, Китай и другие.
13 января спортсмены будут соревноваться в индивидуальной гонке.
Кубок мира является одним из квалификационных этапов к зимним Олимпийским играм 2026 года.