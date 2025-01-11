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Определены победители вертикальной гонки этапа Кубка мира по ски-альпинизму в Шахдаге

Определены победители вертикальной гонки этапа Кубка мира по ски-альпинизму в Шахдаге 16:32
Индивидуальные
11 января 2025 г. 16:56
Определены победители вертикальной гонки этапа Кубка мира по ски-альпинизму в Шахдаге

В туристическом центре "Шахдаг" завершилась вертикальная гонка этапа Кубка мира по ски-альпинизму.

Как сообщает Report, победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами.

Победители среди женщин:

  1. Аксель Гашет-Молларе (Франция)
  2. Йоханна Химер (Австрия)
  3. Эмили Харроп (Франция)

Победители среди мужчин:

  1. Реми Бонне (Швейцария)
  2. Кристоф Хохенвартер (Австрия)
  3. Максимилиан Дрион дю Шапуа (Бельгия)

Этап Кубка мира по ски-альпинизму, организованный Международной федерацией ски-альпинизма, Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и туристическим центром "Шахдаг", проходит в Азербайджане с 10 по 13 января. В нем участвуют около 130 спортсменов из 26 стран, включая Турцию, Германию, Великобританию, Францию, США, Китай и другие.

13 января спортсмены будут соревноваться в индивидуальной гонке.

Кубок мира является одним из квалификационных этапов к зимним Олимпийским играм 2026 года.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Şahdağ"da keçirilən Dünya Kubokunun vertikal yarışının qalibləri müəyyənləşib

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