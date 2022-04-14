Определены первые соперники азербайджанских боксеров на чемпионате Европы

Состоялась жеребьевка первенства Европы по боксу среди юниоров, которое стартует сегодня в столице Болгарии, Софии.

Состоялась жеребьевка первенства Европы по боксу среди юниоров, которое стартует сегодня в столице Болгарии, Софии.

Как сообщает Report, определились первые соперники членов сборной Азербайджана в 7-дневном соревновании.

В первый день соревнования на ринг выйдут три представителя команды – Камиль Бабаев (54 кг), Саид Абдуллаев (67 кг) и Даниэль Холостенко (71 кг). Их соперниками станут соответственно Давит Чапаридзе (Грузия), Самуэль Гуглиотта (Италия), Андрей Осиевсчи (Молдова).

В первенстве Европы принимают участие более 400 боксеров из 39 стран. В соревновании юниоров мужская сборная Азербайджана выступит полным составом. Победители определятся 21 апреля.