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    Определены лучшие атлеты Азербайджана

    Федерация провела мероприятие по итогам года

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Национального олимпийского комитета состоялось заседание Федерации атлетики Азербайджана (AAF), посвященное итогам года.

    Как сообщает Report, на мероприятии участвовали президент AAF Чингиз Гусейнзаде, вице-президент Тофиг Гараев, генсек Фират Гусейнов и др.

    После выступлений отчетного характера прошла церемония награждения. На церемонии были вручены награды по номинациям лучший спортсмен, тренер, судья и пр.:

    Спортсмены года - Назим Бабаев, Анна Скидан

    Тренер года - Зияд Халфаев

    Молодой спортсмен года - Елена Прехтриева

    Молодой тренер года - Эльвин Алиев

    Судья года - Камал Ахмедов.

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