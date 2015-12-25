Определены лучшие атлеты Азербайджана

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Национального олимпийского комитета состоялось заседание Федерации атлетики Азербайджана (AAF), посвященное итогам года.
Как сообщает Report, на мероприятии участвовали президент AAF Чингиз Гусейнзаде, вице-президент Тофиг Гараев, генсек Фират Гусейнов и др.
После выступлений отчетного характера прошла церемония награждения. На церемонии были вручены награды по номинациям лучший спортсмен, тренер, судья и пр.:
Спортсмены года - Назим Бабаев, Анна Скидан
Тренер года - Зияд Халфаев
Молодой спортсмен года - Елена Прехтриева
Молодой тренер года - Эльвин Алиев
Судья года - Камал Ахмедов.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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