Определены лучшие атлеты Азербайджана

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Национального олимпийского комитета состоялось заседание Федерации атлетики Азербайджана (AAF), посвященное итогам года.

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали президент AAF Чингиз Гусейнзаде, вице-президент Тофиг Гараев, генсек Фират Гусейнов и др.

После выступлений отчетного характера прошла церемония награждения. На церемонии были вручены награды по номинациям лучший спортсмен, тренер, судья и пр.:

Спортсмены года - Назим Бабаев, Анна Скидан

Тренер года - Зияд Халфаев

Молодой спортсмен года - Елена Прехтриева

Молодой тренер года - Эльвин Алиев

Судья года - Камал Ахмедов.