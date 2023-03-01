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Определились азербайджанские борцы, которые примут участие в международном турнире

Определились азербайджанские борцы, которые примут участие в международном турнире Определены азербайджанские борцы, которые примут участие в турнире памяти Дана Колова и Николы Петрова, который стартует 2 марта в столице Болгарии Софии.
Индивидуальные
1 марта 2023 г. 19:24
Определились азербайджанские борцы, которые примут участие в международном турнире

Определены азербайджанские борцы, которые примут участие в турнире памяти Дана Колова и Николы Петрова, который стартует 2 марта в столице Болгарии Софии.

Как сообщили Report в Федерации борьбы, страну на традиционных соревнованиях будут представлять 9 борцов. В соревнованиях по вольной борьбе под руководством тренеров Арифа Абдуллаева и Ровшана Гаджиева сразятся Интигам Велизаде (61 кг), Орхан Абасов, Абубакр Абакаров (оба 86 кг), Ибрагим Юсубов (92 кг), Рахид Гамидли и Георгий Мешвилдишвили (оба 125 кг).

Под руководством заместителя главного тренера сборной по женской борьбе Ровшана Умудова в Софии попытаются добиться успеха Мария Стадник, Туркян Насирова (обе 50 кг) и Алиса Манолова(62 кг).

Соревнования продлятся до 5 марта.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq turnirə qatılacaq Azərbaycan güləşçiləri bəlli olub

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