Определено время начала супертурнира "ShamkirChess"

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Традиционный шахматный турнир "ShamkirChess" памяти Вугара Гашимова пройдет в этом году 31 марта".

Об этом Report сообщил генеральный директор компании "Microsoft Azerbaijan", брат покойного Вугара Гашимова Сархан Гашимов.

По словам С.Гашимова, участниками турнира станут именитые шахматисты, такие как Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов и другие сильнейшие гроссмейстеры мира: "Организаторы прекрасно подготовились к турниру. Мы готовы к началу очередного успешного турнира".

Отметим, что супертурнир "ShamkirChess" проводится с 2014 года. В предыдущих пяти супертурнирах трижды побеждал чемпион мира Магнус Карлсен и дважды Шахрияр Мамедъяров.