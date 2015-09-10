Определилась новая структура Федерации дзюдо Азербайджана

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась конференция Федерации дзюдо Азербайджана.

Как сообщает Report, на конференции определилось руководство структуры.

Глава Общественного объединения спортивного клуба "Нефтчи" Садыг Садыгов назначен вице-президентом федерации. На должность генерального секретаря назначен Эльмар Бабанлы. Помимо этого, определился также состав исполнительного комитета.

В состав комитета вошли президент федерации Ровнаг Абдуллаев, вице-президенты Садыг Садыгов, Микаил Исмаилов и Эльнур Мамедли, генеральный секретарь Эльмар Бабанлы, Джабраил Джабраилов, Агаяр Ахундзаде, Назим Гусейнов, Расим Мурадов, Рафиг Аббасов, Джабраил Гасанов и Мовлуд Миралиев.

На конференции выступил президент федерации Ровнаг Абдуллаев, который рассказал о новых задачах, стоящих перед структурой. Он отметил, что необходимо завоевать 7 лицензий на летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2016 году в Рио-де-Жанейро: "С этой целью надо участвовать большим составом в многочисленных соревнованиях, насколько это возможно. Следует также развивать дзюдо в регионах страны".