Определен самый ненавистный спортсмен в мире

Рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире возглавил лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.
Как передает Report, по данным
Второе место в рейтинге занял форвард сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд. Но он сильно отстал от Леброна, получив "лишь" 32 328 оскорбительных комментариев.
Топ-10 самых ненавистных спортсменов мира:
Леброн Джеймс (баскетбол) - 122 568 (ругательных комментариев в соцсетях за последние 12 месяцев)
Маркус Рашфорд (футбол) - 32 328
Том Брэди (американский футбол) - 28 151
Кевин Дюрант (баскетбол) - 24 370
Бубба Уоллэс (NASCAR, Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей) - 21 750.