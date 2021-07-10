Определен самый ненавистный спортсмен в мире

Рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире возглавил лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.

Рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире возглавил лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.

Как передает Report, по данным Pickwise.com , за последние 12 месяцев в соцсетях о звездном баскетболисте грубо отзывались более 122 тысяч раз.

Второе место в рейтинге занял форвард сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд. Но он сильно отстал от Леброна, получив "лишь" 32 328 оскорбительных комментариев.

Топ-10 самых ненавистных спортсменов мира:

Леброн Джеймс (баскетбол) - 122 568 (ругательных комментариев в соцсетях за последние 12 месяцев)

Маркус Рашфорд (футбол) - 32 328

Том Брэди (американский футбол) - 28 151

Кевин Дюрант (баскетбол) - 24 370

Бубба Уоллэс (NASCAR, Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей) - 21 750.